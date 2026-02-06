6 Şubat Niğde\'de fotoğraf sergisiyle anıldı

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Niğde'de anma programı kapsamında Şadırvan Park'ta fotoğraf sergisi açıldı.

AFAD tarafından düzenlenen ve 6 Şubat depremlerini konu alan fotoğraf sergisinin açılışına Niğde Valisi Nedim Akşeme, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, depremin yıkıcı etkilerini ve yaşanan acıları yansıtan fotoğraflar yer aldı. Anma programında konuşan Niğde Valisi Nedim Akşeme, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin Türk milletinin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, Türkiye tarihinin en ağır afetlerinden biri olan depremlerin 11 ilde yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkilediğini, 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla sahada yer aldığını belirten Akşeme, arama kurtarma, barınma, sağlık ve sosyal destek hizmetlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü, yaraların sarılması sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Vali Akşeme, "Aziz milletimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güçlü örneklerinden birini sergilemiş, 86 milyon tek yürek olmuştur" dedi.

Niğde'nin de deprem sonrasında Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Akşeme, il genelinde yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda Niğde'de 304 binada ve 3 bin 366 bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldığını, depremden etkilenen vatandaşlara kira, taşınma ve nakdi destekler kapsamında toplam 69 milyon 945 bin TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Anma programında konuşan AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise sergide yer alan fotoğrafların, ülkenin bizzat yaşadığı asrın felaketinin birer tanığı olduğunu belirterek, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Program kapsamında serginin gezilmesinin ardından, anma etkinliklerine katılan vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. - NİĞDE