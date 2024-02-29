Kahramanmaraş depremzedeleri yeni yuvalarına kavuştu - Son Dakika
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Kahramanmaraş depremzedeleri yeni yuvalarına kavuştu

Kahramanmaraş depremzedeleri yeni yuvalarına kavuştu

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan Sincikli depremzedeler, Adıyaman Valisi Osman Varol'un ziyaretiyle yeni evlerine yerleşti. Vali Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hibe ve kredilerle evlerini tamamlayan vatandaşların evlerini ziyaret ederek, hayırlı, uğurlu ve bereketli bir yaşam diledi.

29.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:41
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6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan Sincikli depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyü'nü ziyaret etti. Vali Varol, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında sağlanan hibe ve kredilerle evlerini tamamlayıp yerleşen Mehmet Kızıl, İbrahim Kızıl ve Ramazan Kızıl'ın evine misafir oldu.

Vali Varol, vatandaşlar ile sohbet ederek, ev sahiplerine yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını, evlerinde sağlıkla, huzurla, mutlulukla oturmaları temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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