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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yetim ve Öksüz Öğrenciler Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yetim ve Öksüz Öğrenciler Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 45 yetim ve öksüz öğrenci bir araya geldi. Etkinlikler, öğrencilere psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlik merkezlerinin yetim ve öksüz çocuklar için önemli bir rol oynadığını belirterek, gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak ve sosyal etkinliklerle hayata hazırlamak için gençlik merkezlerine tüm gençleri davet etti.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezi\'nde Yetim ve Öksüz Öğrenciler Bir Araya Geldi
29.12.2023 - 12:35,
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi'nde 45 yetim ve öksüz öğrenci çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, etkinliklerin öğrencilere psiko-sosyal destek amacıyla yapıldığını söyledi.

Okay, "Gençlik merkezlerimiz dolup taşmaktadır. Yetim ve öksüz çocuklarımızın bir tebessümü bizler için büyük bir hazinedir. Gençlik merkezimizde yetim ve öksüz öğrencilerimizi sık sık bir araya getiriyoruz. Onlara psiko sosyal destek vererek çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Gençlik Merkezlerimiz gençlerimizin her daim hizmetindedir. Gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak, sosyal etkinliklerle hayata hazırlamak bizlerin vazifesidir. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerimize davet ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yetim ve Öksüz Öğrenciler Bir Araya Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yetim ve Öksüz Öğrenciler Bir Araya Geldi - Son Dakika
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