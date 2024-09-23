Kahramanmaraş Esnaflarına Teşekkür Plaketi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Esnaflarına Teşekkür Plaketi

Kahramanmaraş Esnaflarına Teşekkür Plaketi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, deprem sonrası dayanışma gösteren esnaflara teşekkür plaketi gönderdi. Esnaflar, bu destek için duygularını paylaştı ve toplumun yardımlaşma ruhunu vurguladı.

23.09.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren esnaflara teşekkür plaketi gönderdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremleri sonrası göstermiş olduğu özveri ve gayretle asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren esnaflara teşekkür plaketi gönderdi. "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleriyle sarsıldığımız günlerde ortaya koyduğunuz özveri ve fedakarlıkla, yaşadığımız asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren sizlere şehrim ve hemşehrilerim adına en derin teşekkürlerimi sunarım" yazılı teşekkür plaketleri, esnaflar tarafından beğeniyle karşılandı. Belgeler, sadece bir takdir göstergesi değil aynı zamanda toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunun bir nişanesi olarak değerlendirildi.

"Çok onore olduk"

Şehir esnaflarından Emrah Sümbül, deprem sürecinde hiçbir karşılık beklemeden ellerinden geldiğince hemşehrilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Herkes gibi bizler de elimizi taşın altına koyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel sağ olsun bizlere teşekkür plaketi gönderdi. Çok onure olduk" diye konuştu. Halil Yücel, "Deprem sürecinde çay bahçemizde yaklaşık 80 kişiye elimizden geldiğince hizmet verdik. Zor günleri hep birlikte atlattık. Göndermiş olduğu bu plaketle bizleri onurlandıran Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Osman Domurcukgül, "Deprem sonrası sıcak yemek, giyim, çamaşır yıkama ve duş gibi hemşehrilerimize çeşitli alanlarda hizmet vermeye çalıştık. Her zaman şehrimize hizmete hazırız. Fırat Başkanımızın göndermiş olduğu bu teşekkür plaketi de bizleri çok gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Umut Elleri Derneği Başkanı Büşra Çiftaslan da "Dernek olarak bizler de geçici barınma merkezlerinde mobil duş kurulumu için elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabi depremden en çok da çocuklar etkilendi. Bizler de çadır kentlerde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel de bizlere deprem sürecinde gösterdiğimiz gayretlerden dolayı teşekkür plaketi gönderdi. Bizlere de büyük bir sürpriz oldu. Nazik davranışı için Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Esnaflar olarak deprem sürecinde ayakta durduk"

Selçuk Karadal ise herkes gibi ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, bugün bizlere teşekkür plaketi gönderdi. Gerçekten duygulanmamak elde değil. İnce düşüncesi için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Mehmet Uyduran, "Deprem sonrası vatandaşlarımız çok zor durumdaydı. Esnaflar olarak bizim ayakta durmamız gerekiyordu. Bizler de hemşehrilerimiz için elimizden gelen gayreti gösterdik. Nezaketli davranışı için Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Fırat Görgel, Sivil Toplum, Belediye, Politika, Ekonomi, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Esnaflarına Teşekkür Plaketi - Son Dakika

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