Kahramanmaraş İstiklalspor\'da Ahmet Gülpak başkan seçildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren iş insanı Ahmet Gülpak, kulübün yeni başkanı seçildi. Bugün saat 11.00'de düzenlenen genel kurula Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, kongre üyeleri ve basın mensupları katıldı.

TEK ADAY OLARAK SEÇİME GİRDİ

Genel kurulda ilk olarak önceki yönetim kurulunun iki yıllık faaliyet raporu okunarak üyelerin bilgisine sunuldu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçimde tek aday olan Ahmet Gülpak, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanlığına seçildi.

YENİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULU BELİRLENDİ

Genel kurulda yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleri de belirlendi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Ahmet Gülpak, Faruk Arıkan, Murat Demirkol, Zekeriya Türkyılmaz, Abdullah Kalın, Numan Polat, Mesut Çakar, Serhan Erdoğanyılmaz, Ahmet Mansur Kır, Mehmet Mert Maden, Selçuk Kaynakyeşil, Ahmet Ermeydan, Bilal Nasır, Sadi Kır, Ejder Susaçan, Hasan Karadaş, Akif Biber, Mustafa Yalçın, Ahmet Başdemir, Hüseyin Müdüroğlu, Mustafa Kaan Taşolar, Mert Ali Davarcıoğlu, Hasan Hüseyin Narlı, Melih Hüsnü Öksüz ve Beşir Şava.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Fatih Çıngıl, Onur Balduk, Soner Toptaş, Ali Gök ve Ruşen Ünlü.

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Ahmet Avşar, Gün Sazak Göktürk ve Hasan Berkay Aydın.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Yunus Atmalı, Sedat Aydın ve Batuhan Aksoy.

YENİ YÖNETİM GÖREVE BAŞLADI

Genel kurulun ardından Ahmet Gülpak başkanlığındaki yeni yönetim, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor'da görevine başladı. Kulüp, 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek.

Haber: Muhammet Özer