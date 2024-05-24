Kahramanmaraş'ta 100 Depremzede Çiftin Nikahı Kıyıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 100 Depremzede Çiftin Nikahı Kıyıldı

Kahramanmaraş\'ta 100 Depremzede Çiftin Nikahı Kıyıldı

Kahramanmaraş'ta, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımı ile 100 depremzede çiftin nikahı kıyıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş ve Konya şubeleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 100 depremzede çift dünya evine girdi.

24.05.2024 22:56  Güncelleme: 23:00
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Kahramanmaraş'ta, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımı ile 100 depremzede çiftin nikahı kıyıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş ve Konya şubeleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 100 depremzede çift dünya evine girdi. Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen "Kahramanmaraş'ta Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesi kapsamında depremzede 100 çiftin nikah töreni düzenlenen etkinlikle kıyıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kıymetli çiftler şunu hiçbir zaman unutmayın, bizler sizlerin her zaman yanındayız ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün genç çiftlerimizin aile hayatlarının başlangıcı, bu yol uzun bir yol. Sevgiyi, saygıyı, iyiliği ve güzelliği paylaşarak yuvanızı her geçen gün daha sağlamlaştıracağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise, "100 çiftimizin mutlu günlerine şahitlik etmek üzere burada toplandık. Aile, toplumun en temel taşıdır, sizler güzel bir aile kurarak iyi nesillerin yetişmesine vesile olacaksınız" diye konuştu.

Aile yapısının önemine dikkat çeken Erbaş, "Çok güzel bir merasimdeyiz. Çünkü 100 çiftimiz hayatlarının en önemli dönüm noktaları olan evlilik merasimlerini bu akşam gerçekleştiriyorlar. Evlilik sürecini yaşarken mutlaka anlaşamadığınız noktalar olabilir, zaman zaman tartıştığınız noktalar olabilir. İlacınız sabırdır, ilacımız tahammüldür. Sevgiyi, saygıyı, sadakati sabırla sürdürürseniz selamete ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

Kıyılan nikahların şahitliğini, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erbaş ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 100 Depremzede Çiftin Nikahı Kıyıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 100 Depremzede Çiftin Nikahı Kıyıldı - Son Dakika
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