Çanakkale Zaferi\'nde Şehitler Anıldı

Kahramanmaraş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da düzenlenen programda şehitlik ziyareti ve çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlikte düzenlenen programda, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek şehitler anıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında, şehitlerin fedakarlıkları ve kahramanlıkları vurgulanırken, törene katılanlar duygusal anlar yaşadı. - KAHRAMANMARAŞ