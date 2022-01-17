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Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat

17.01.2022 12:32
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat

Kahramanmaraş'ta Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan kahraman gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Kahramanmaraş'ta Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan kahraman gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devleti tarafından gönderilen milli mücadele madalya ve beraatı takdim töreni, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Törenin ev sahipliğini yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya yaptığı konuşmada, "45 yıldır hasretle milli mücadele madalyalarını bekleyen gazilerimizin madalya özlemlerini gidermek adına 2019 yılında bakanlığımız tarafından 249 hak sahibine milli mücadele düzenlenen törenlerle takdim edilmişti. Bu yıldan itibaren 20 Kıbrıs gazimizin milli mücadele madalyasını bugün takdim ediyoruz" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek ise "Konunun çözüme kavuşturulmasında ve törenin gerçekleşmesinden dolayı şükranlarımı sunuyoruz. Milli mücadele madalya ve beratını alan gazilerimize ve yakınlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Şehit ve gazilerimizin hiçbir şekilde hakkının ödenmeyeceğini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise "Yakın tarihimizin çok önemli başarılarından biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki çok değerli büyüklerimize madalyalarının ve beratlarının verilmesini anlamlı buluyorum. Dünyada 34 yerde şehitliğimiz var. Bizim sınırlarımız belli ama gönül sınırlarımız neresi dediğimiz de gönül sınırlarımız şehitliklerimizin bulunduğu yerleri kapsayan geniş bir coğrafyadır. Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da, "Yaşayanlarımıza sağlık, ölenlerimize ise rahmet diliyorum. Bu topraklar bizim için çok kıymetli ve bin yıldır birçok şehit ve gazimiz var" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise "Şehitlik ve gazilik makamı milli ve manevi değerleri her şeyden üstün tutan ve ulaşılabilecek en yüce makamlardır. Tarih boyunca hür yaşamış Türk milleti işgale alışık olmayan büyük bir millettir. Bu nedenle birçok Türk milleti şehit ve gazilik onuruna ulaşmıştır" dedi.

Konuşmacılarla beraber Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilere madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene kızı Emiş Dağlı ile katılan 67 yaşındaki Fatma Tanrıverdi ise Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve 30 yıl önce vefat eden eşi Arif Tanrıverdi'nin madalya ve beratını aldı.

Duygulu olduğunu söyleyen Fatma Tanrıverdi, "Şeref madalyamızı aldık. Eşim Allah yoluna gitti 30 yıl önce vefat etti. Eşim asker iken en büyük kızım 2 aylıktı. Onun madalyasını aldık" dedi.

Tanrıverdi'nin kızı Emiş Dağlı ise "Çok mutluyuz, herkesten Allah razı olsun. Gurur duyuyorum Arif Tanrıverdi'nin kızı olduğum için" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat

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Kıbrıs Barış Harekatı, Kahramanmaraş, Kıbrıs, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat - Son Dakika
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