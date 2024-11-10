Kahramanmaraş'ta 32.907 Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 32.907 Konut İnşaatı Devam Ediyor

Kahramanmaraş\'ta 32.907 Konut İnşaatı Devam Ediyor

Vali Ünlüer, Kahramanmaraş'ta 11 ilçede TOKİ ile toplam 32.907 konut inşaatının sürdüğünü açıkladı.

10.11.2024 10:42
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kahramanmaraş genelinde 11 ilçemizin merkez alanlarında (Kentsel) TOKİ tarafından yapılacak konut sayısı toplamı 32.907 adet, ticari bağımsız bölüm sayısı 1.167 adettir. Yaklaşık 46 bin konutumuzun inşası devam ediyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası il ve ilçelerde deprem konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı sürüyor. İl geneli devam eden çalışmalarla ilgili son bilgileri değerlendiren Vali Ülüer, "Kahramanmaraş genelinde 11 ilçemizin merkez alanlarında (Kentsel) TOKİ tarafından yapılacak konut sayısı toplamı 32.907 adet, ticari bağımsız bölüm sayısı 1.167 adettir. Toplam kurası çekilen konut sayısı 19.800 adet olup, 05.11.2024 tarihi itibariyle anahtar teslim edilen konut sayısı 10.646 adettir. Yılsonuna kadar teslime hazır olması planlanan konut sayısı 23.202 adetti. Yaklaşık 46 bin konutumuzun inşası devam ediyor" dedi.

Köy evlerinin yanı sıra çelik evlerin de yapıldığını ifade eden Ünlüer, bin 702 yerinde dönüşüm ruhsatının da verildiğini belirtti.

Vali Ünlüer, "Kahramanmaraş genelinde 11 ilçemizin kırsal alanlarında Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yüklenici paketinde planlanan betonarme ve hafif çelik konut sayısı toplamı 12.962 adettir. Toplam kurası çekilen konut sayısı 4.099 adet olup, 05.11.2024 tarihi itibariyle anahtar teslim edilen konut sayısı 763 adettir. Yılsonuna kadar teslime hazır olması planlanan konut sayısı 9.193 adettir. Kırsal alanda yerinde dönüşüm kapsamında (hibe+kredi) inşaat izni verilen bağımsız bölüm sayısı 2.950 adettir. Kentsel alanda yerinde dönüşüm kapsamında (hibe+kredi) inşaat ruhsatı verilen bağımsız bölüm sayısı 1.702 adettir" ifadelerini kullandı.

Ağır hasarlı binalarda yıkımların devam ettiğini ve oranın yüzde 97 seviyelerinde olduğunu belirten Ünlüer, "6 Şubat depremleri neticesinde Kahramanmaraş genelinde 7.491 "Yıkık", 4.434 "Acil Yıkılacak" bina, 6048 "Orta Hasarlı" bina ve 35.972 "Ağır Hasarlı" binamız olmak üzere toplam 53.945 binamız hasar görmüştür. Yıkık ve Acil Yıkılacak binalarımızın enkaz kaldırma işlemlerini tamamladık, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sonuç itibariyle ilk etapta "Yıkık Bina + Acil Yıkılacak" binaların enkaz kaldırma işlemini tamamladık, "Ağır Hasarlı (35.972)" binaların ise toplam yüzde 97,20 'lık kısmının enkaz kaldırma işlemini tamamlamış durumdayız" diye konuştu.

Konteyner kentler hakkında da konuşan Vali Ünlüer, "Şu an aktif olarak faaliyet yürütülen 43 konteyner kentimiz bulunuyor. Bu konteyner kentlerde toplam 19.876 adet konteyner var ve 55.516 vatandaşımız burada yaşıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 32.907 Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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