Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı
Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı

Kahramanmaraş\'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı
21.02.2026 12:04
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 cami, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin tarihi yapılarının yeniden hizmete sunulmasının önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 cami restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Restorasyonu tamamlanarak hizmete sunulan camilerimizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ibadethaneler, yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından bir bir ibadete açılıyor. Restorasyonu tamamlanan İsa Divanlı Camii, Nakıp Camii, Nuh Camii, Evzaniye Camii ile Elbistan Himmet Baba Camii düzenlenen toplu açılış töreniyle yeniden ibadete sunuldu. Toplu açılış töreni, Cuma namazı öncesi İsa Divanlı Camii'nde gerçekleştirildi. Programa; 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışta, tarihi camilerin yeniden ayağa kaldırılmasının şehrin hafızası ve manevi kimliği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

"Restorasyonu tamamlayarak bir bir yeniden hizmete sunmaya başladık"

Toplu açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin yalnızca konut ve iş yerlerinde değil, asırlardır şehrin kimliğini oluşturan tarihi yapılarda da ciddi hasarlara yol açtığını hatırlattı. Görgel, "6 Şubat'ta zarar gören tarihi yapılarımızın restorasyonunu tamamlayarak bir bir yeniden hizmete sunmaya başladık hamdolsun. Bugün 5 camiimizi daha hizmete sunuyoruz. Kahramanmaraş'ımız her geçen gün daha da iyiye doğru gitmeye devam ediyor. Restorasyonu tamamlanarak hizmete sunulan camilerimizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

65.? 'Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da 6 Şubat depremlerinin ilk gününde Kahramanmaraş'ta bulunduğunu hatırlatarak, şehrin toparlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "İbadethanelerimizin de yeniden ayağa kaldırılması çok kıymetli. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ibadethanelerimizin Kahramanmaraş'a yeniden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı - Son Dakika
