Kahramanmaraş'ta 64 yıldır bakır tepsilerine şekil veriyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 64 yıldır bakır tepsilerine şekil veriyor

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Kahramanmaraş'ta yaşayan 75 yaşındaki bakırcı esnafı Alaaddin Tekerek, 64 yıldır bakır tepsilere şekil vererek hayatını sürdürüyor. Kendi küçük dükkanında çalışan Tekerek, Osmanlı paşa tepsilerini özenle hazırlayarak kentin kültürüne katkıda bulunuyor. Mesleğini sadece para kazanmak için değil, aynı zamanda keyif alarak yaptığını belirten Tekerek, işini bırakmanın kendisi için bir hastalık olacağını söyledi.

31.07.2024 16:35
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Kahramanmaraş'ta 64 yıldır bakır tepsilerine şekil veriyor

Bakırcı esnafı birbirinden farklı tepsileri nakış nakış işliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 64 yıldır bakır tepsilere şekil veren esnaf mesleğini severek yapıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 75 yaşındaki bakırcı esnafı Alaaddin Tekerek, ömrünün yarısından fazlasını bakırcılıkla geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşısı'ndaki küçük dükkanında bakırlara şekil vererek hayatını sürdüren esnaf, kentin kültürüne uygun Osmanlı paşa tepsilerini itina ile hazırlıyor.

Tekerek, Kahramanmaraş'a özgü paşa tepsilerini yaptıklarını belirterek, "Bu bakırları döve döve yapıp hazırlıyoruz. Mesleğini sadece para kazanmak için değil, aynı zamanda keyif alarak yapıyorum. Çıraklığımda, kalfalığımda burada geçti. Ustalığımda da hala burada çalışarak geçiyor. Kendimize göre ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Eskisi gibi çok bir şey yapamıyoruz. Burada bir eğlencemiz. Para kazandığımızdan da değil. Allah bin bereket versin ekmek paramız da çıkıyor. İşi bıraksak ne olacak, hasta olacağız Allah göstermesin. 1958-1960 senesinden beri çıraklığa geldik. Ondan sonra çıraklığı tamamladım. Askere gitmeden evvel kalfalığı bitirdim. Şimdi de ustalığı devam ettiriyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Osmanlı, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 64 yıldır bakır tepsilerine şekil veriyor - Son Dakika

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