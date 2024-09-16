Kahramanmaraş'ta Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Trafik Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Trafik Duyurusu

Kahramanmaraş\'ta Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Trafik Duyurusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yeni şebeke hatlarının imalatı nedeniyle 18-21 Eylül tarihleri arasında PTT Üngüt Şubesi önündeki kısmın trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

16.09.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda gerçekleştirilecek yeni şebeke hatlarının imalatı nedeniyle PTT Üngüt Şubesi önündeki kısmın geliş ve gidiş istikametlerinin 18-21 Eylül tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Bir yandan deforme olan altyapı hatlarını yenilerken bir yandan da yerleşim yerlerine yeni şebeke hatları kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek arterlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda gerçekleştirilecek yeni şebeke hatlarının imalatı nedeniyle PTT Üngüt Şubesi önündeki kısmın geliş ve gidiş istikametlerinin 18 - 21 Eylül tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergahların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Ulaşım, Şebeke, Şebeke, trafik, Yerel, Yaşam, PTT, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Trafik Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Trafik Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement