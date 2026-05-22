Kahramanmaraş\'tan Türkoğlu\'na toplu taşıma hattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu'nda toplu taşıma ağını güçlendirmek için B/90 numaralı hattı bugün hizmete alıyor. Yeni hat, TOKİ Konutları ile meslek yüksek okulu arasında ulaşım sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda erişilebilirliği artırmak ve vatandaşlara daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürürken, Türkoğlu'nda toplu taşımayı güçlendirecek yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. İlçede ulaşım ağını genişletmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla planlanan yeni toplu taşıma hattı, bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından devreye alınan B/90 numaralı yeni otobüs hattı, TOKİ Konutları ile Meslek Yüksek Okulu arasında ulaşım sağlayacak. Özellikle öğrenciler, sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar ve ilçe merkezine ulaşım ihtiyacı duyan mahalle sakinleri için önemli kolaylık sağlayacak hat sayesinde, Türkoğlu'nda toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni hat kapsamında otobüsler, Türkoğlu TOKİ Konutları'ndan hareket ederek İstiklal Caddesi, Atatürk Caddesi, Devlet Hastanesi, meslek yüksek okulu ve Ceceli güzergahını takip edecek. Böylece hem eğitim kurumlarına hem sağlık tesislerine hem de ilçe merkezindeki önemli noktalara doğrudan ulaşım imkanı sunulmuş olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların B/90 numaralı hattın güzergahı ve araç hareket saatlerine ilişkin detaylı bilgilere internet adresinden ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca toplu taşımaya ilişkin talep, öneri ve görüşlerin iletilebilmesi amacıyla hizmet veren 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp danışma hattının da aktif olarak vatandaşlara destek sunduğu ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ