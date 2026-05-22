Kahramanmaraş'tan Türkoğlu'na toplu taşıma hattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'tan Türkoğlu'na toplu taşıma hattı

Kahramanmaraş\'tan Türkoğlu\'na toplu taşıma hattı
22.05.2026 09:29  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçesinde toplu taşıma ağını güçlendirmek amacıyla B/90 numaralı yeni otobüs hattını hizmete aldı. Hat, TOKİ Konutları ile Meslek Yüksek Okulu arasında ulaşım sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu'nda toplu taşıma ağını güçlendirmek için B/90 numaralı hattı bugün hizmete alıyor. Yeni hat, TOKİ Konutları ile meslek yüksek okulu arasında ulaşım sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda erişilebilirliği artırmak ve vatandaşlara daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürürken, Türkoğlu'nda toplu taşımayı güçlendirecek yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. İlçede ulaşım ağını genişletmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla planlanan yeni toplu taşıma hattı, bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından devreye alınan B/90 numaralı yeni otobüs hattı, TOKİ Konutları ile Meslek Yüksek Okulu arasında ulaşım sağlayacak. Özellikle öğrenciler, sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar ve ilçe merkezine ulaşım ihtiyacı duyan mahalle sakinleri için önemli kolaylık sağlayacak hat sayesinde, Türkoğlu'nda toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni hat kapsamında otobüsler, Türkoğlu TOKİ Konutları'ndan hareket ederek İstiklal Caddesi, Atatürk Caddesi, Devlet Hastanesi, meslek yüksek okulu ve Ceceli güzergahını takip edecek. Böylece hem eğitim kurumlarına hem sağlık tesislerine hem de ilçe merkezindeki önemli noktalara doğrudan ulaşım imkanı sunulmuş olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların B/90 numaralı hattın güzergahı ve araç hareket saatlerine ilişkin detaylı bilgilere internet adresinden ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca toplu taşımaya ilişkin talep, öneri ve görüşlerin iletilebilmesi amacıyla hizmet veren 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp danışma hattının da aktif olarak vatandaşlara destek sunduğu ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'tan Türkoğlu'na toplu taşıma hattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:45:43. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan Türkoğlu'na toplu taşıma hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.