Kahramanmaraş\'ta \'Her Şehide bir ilmek arkasından Fatiha\'nı oku\' kampanyası

Kahramanmaraş'ta 'Her Şehide bir ilmek arkasından Fatiha'nı oku' sloganı ile oluşturulan kampanya çerçevesinde binlerce insanın attığı ilmekler ile Türk bayrağı işleniyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde Turan ilkokulun'un öncülüğünde başlatılan 'Her şehide bir ilmek' projesiyle, esnaf, kamuda çalışanlar, köylüler ve okullar Türk Bayrağını ilmek ilmek işliyor. Turan İlkokulu Okul Müdürü Bekir Özçelik, "Şuana kadar ulaştığımız kişi sayısı, 11 bin civarında ve hedefimiz bunu daha da yukarılara çıkarmak. Ne kadar çok insanın eli değerse, ne kadar çok insan ilmek atılırsa, bu bayrağın kutsaliyeti o kadar çok artacaktır" dedi.
Şehit vurulunca değil unutulunca ölür diyen Özçelik,"Biz 1 Aralık itibarıyla 2,5 ay sonra yola çıktığımızda, şehit şüheda adına şehitleri unutmamak, unutturmamak amacıyla 'Her Şehide bir ilmek, arkasından Fatiha'nı oku' projesi başlattık. Bu proje kısa sürede kampanyaya dönüştü. Şuana kadar 7'den 77'yi, ayırmadan esnaf, kamuda çalışanlar, köylüler ve tüm halk projeye destek verdi. Biz şuna inanıyoruz bayrağımız bizim ortak bir değerimiz. Türk Milletinin bayrağın gölgesinde toplandığını gördük. Bu bize çok büyük bir mutluluk verdi. Çıkış noktamız şehitlerimiz" dedi.
Özçelik, "Projenin 1915 Çanakkale şehitleri, 253 bin şehit, 1915'ten günümüze kadar 415 bin şehit ve 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımız adına 430 bin ilmekten oluşacak. Bu bayrak 18 Mart itibarıyla Çanakkale'nin zaferinin yıldönümünde bitmiş olacak. Şu ana kadar ulaştığımız kişi sayısı olarak, 11 bin civarında. Hedefimiz bunu daha da yukarılara çıkarmak. Ne kadar çok insanın eli değerse, ne kadar çok insan ilmek atarsa, bu bayrağın kutsaliyeti o kadar çok artacaktır. En önemlisi de şehidi şühedayı unutturmamak. Alışmamak alıştırmamak şehide. ve en önemlisi de unutturmamak. Çok katıldığım bir söz var, şehit vurulunca değil unutulunca ölür. Biz unutturmayacağız. ve bu algıyı Biz Kahramanmaraş'ta da görüyoruz" ifadesini kullandı.
Özçelik,"18 Mart'tan sonra bayrağımız bitecek. Okulumuzda yapacağımız programlarla Çanakkale Zaferi'ni okulumuzda bir hafta boyunca yad edeceğiz . Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimizle hep birlikte. 18 Mart'tan sonra da mümkün olursa bütün öğretmenlerimiz öğrencilerimize velilerimizle birlikte Çanakkale'ye şehitler diyarına ziyarete gideceğiz. ve bu tarihi bayrağı alan başkanlığına hediye edeceğiz. Böyle bir hedefimiz var" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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