Kahramanmaraş\'ta çiftçiler girdi maliyetlerini protesto etti

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(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçiler, artan girdi maliyetlerini ve düşük ürün fiyatlarını traktörleri ile konvoy yaparak protesto etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçiler artan mazot, ilaç, gübre maliyetlerinden yakındı. Ürünlerini bir önceki yıla oranla daha düşük fiyatlara satmak zorunda kaldıklarını söyleyen çiftçiler, yetkililerden artık ciddi bir önlem almalarını istedi.

Eyleme katılan Cumhuriyet Halk Partisi Afşin İlçe Başkanı İsmail Kalender, "2002'de o dönemin iktidarı sayın Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve Bahçeli'nin döneminde iki kilo buğday bir kilo mazot ediyordu. Şimdi altı buçuk kilo buğday veriyorsunuz bir kilo mazot alamıyorsunuz. Ben buğdayı 7 liraya verdim, gittim 10 liraya ekmek aldım. Bu cümle zaten yetiyor" dedi.