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Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, eniştesinin ölüm yıl dönümünde asrın felaketi 6 Şubat depreminde ablasını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, eniştesinin ölüm yıl dönümünde asrın felaketi 6 Şubat depreminde ablasını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kadın, eniştesinin ölüm yıl dönümünde 6 Şubat depreminde ablasını kaybettiğini söyledi. Depremden 5 gün sonra cenazelere ulaşabilen kadın, ablasının eniştesini çok sevdiğini ve sürekli rüyasına girdiğini belirtti.

Kahramanmaraş\'ta depremzede kadın, eniştesinin ölüm yıl dönümünde asrın felaketi 6 Şubat depreminde ablasını kaybetti
21.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:14
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Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, eniştesinin ölüm yıl dönümünde asrın felaketi 6 Şubat depreminde ablasını kaybetti.

Asrın felaketi 6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi Hazal Apartmanı'nda ablası Emine Akyol (62) ve yeğenleri Saniye ve Ahmet Avgın'ı kaybettiğini söyleyen Ayla Eskitütüncü (46),"Ablam eniştemi çok severdi ve sürekli rüyasına girdiğini söylerdi. Enişteniz beni çağırıyor derdi ve eniştem vefat edeli 2 yıl oldu. Eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı kaybettik" dedi.

Ablasının ve yeğenlerinin cenazesine 5. gün ulaşabildiklerini söyleyen Eskitütüncü, "6 Şubat asrın felaketinde Ebrar Sitesi Hazal Apartmanı'nın 2. katında ablamı ve iki yeğenimi kaybettim. Ablam ve yeğenlerimin cenazesine 5. gün ulaşabildik. Yağmur, çamur, soğuk demeden sabah erkenden geliyorduk çalışma bitene kadar oradaydık. Cenazelere 5 gün akşama doğru ulaşabildik. Ablam eniştemi çok severdi. Sürekli rüyasına girdiğini söylerdi. Ablam 'enişteniz beni çağırıyor' derdi. Eniştem ise vefat edeli 2 yıl oldu. Eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı 6 Şubat depreminde kaybettik" ifadesini kullandı.

Eskitütüncü, "Depremden bir gün önce ablamla beraberdik. Çaylar içtik, sohbetler ettik. O sohbet esnasında da eniştemi ne kadar çok sevdiğinden bahsetmişti. Rüyasında gördüğünü ve onu çağırdığını söyledi. 6 Şubat asrın felaketinde eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı kaybettik ve ablam çok sevdiği eşine kavuştu" dedi.

"Bu boşluk anlatılamaz" diyen Eskitütüncü, "Ben 16 yaşında annemi kaybettim. Depremde kaybettiğimiz ablam bizim en büyüğümüzdü ve ben onu annem yerine koymuştum. Ben ablamı çok seviyordum ve bu boşluk anlatılamaz. Biz o depremin büyüklüğünü 4.17'deki asrın felaketinin büyüklüğünü dışarı çıktığımızda anladık. Ablamdan haber alamamıştık. Daha sonra haber aldığımızda binanın hemen yıkıldığını öğrendik. Bu acı anlatılamaz. Halen ablam çıkıp gelecekmiş gibi hissediyoruz. Ablam hayat dolusu biriydi. Bu acı nasıl geçer bilmiyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, eniştesinin ölüm yıl dönümünde asrın felaketi 6 Şubat depreminde ablasını kaybetti - Son Dakika


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