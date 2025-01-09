Kahramanmaraş'ta Engellilere Yönelik Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Engellilere Yönelik Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kahramanmaraş\'ta Engellilere Yönelik Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, görme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak için düzenlenen etkinlikte özel eğitim setleri ve beyaz bastonlar hediye etti. Etkinlikte, engelli sanatçıların performansları da beğeni topladı.

09.01.2025 14:04  Güncelleme: 14:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması için çalışmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Yeni Kahramanmaraş'ı engelli kardeşlerimiz için daha erişilebilir bir hale getirmek için yoğun gayretimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturma amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen programa görme engelli vatandaşlar ve ailelerinin yanı sıra, şehir protokolü de katıldı. Program, katılımcıların dayanışma ve farkındalık mesajlarıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, program süresince görme engelli vatandaşlarla birebir sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Görgel, bu tür etkinliklerin toplumun her kesiminde farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Program, görme engelli sanatçıların seslendirdiği türkülerle renklendi. Görme engelli vatandaşlar, sahne performanslarıyla hem duygu dolu hem de coşkulu anlar yaşattı. Katılımcılar, performansları büyük bir beğeniyle takip etti.

Etkinlikte, görme engelli vatandaşlara 100 beyaz baston hediye edildi. Ayrıca görme engelli öğrenciler için özel olarak hazırlanmış eğitim setleri de dağıtıldı. Bu setlerin içerisinde matematik küp taş seti, Braille tablet, yazı kalemi ve karbon kağıdı yer aldı. Başkan Görgel, bu hediyelerin görme engelli bireylerin eğitim hayatında önemli bir destek sağlayacağını ifade etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, engellilere yönelik yatırım ve desteklerin artarak sürdüğünü belirtti. Başkan Görgel, "Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması için çalışmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Yeni Kahramanmaraş'ı engelli kardeşlerimiz için daha erişilebilir bir hale getirmek için yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Bu hassasiyetle çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkes için Kahramanmaraş hedefiyle çıktığımız bu yolda geçtiğimiz yıl engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli yatırım ve faaliyetler gerçekleştirdik, desteklerde bulunduk. Engelsiz Yaşam Merkezi'ni tamamladık, yakın zamanda hizmete alacağız. Burada gerçekleştireceğimiz çeşitli etkinlik ve atölyelerde engellilerimizin toplumsal hayata katılımını sağlayacağız" dedi.

Görme engellilere yönelik beyaz bastonun yanı sıra gençlere hediye edilen çeşitli materyallerle eğitim hayatlarına katkı sağlandığını da belirten Başkan Görgel, "Bugün de görme engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve eğitimlerine destek olmak için bir adımı daha atıyoruz. 100 adet beyaz bastonun yanı sıra görme engelli kardeşlerimize eğitim materyalleri hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz için hazırladığımız bu eğitim setlerimizin içinde; matematik küp taş seti, Braille tablet ve yazı kalemi ile karbon kağıdı yer alıyor. Bu materyallerin geleceğimizin teminatı olan gençlerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Engellilerimizin hayata daha sıkı tutunabilmesi ve karşılaştıkları engelleri birlikte aşabilmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Daima engelli hemşehrilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Engellilere Yönelik Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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