Kahramanmaraş'ta İşçiler Kavurucu Sıcaklarda Çalışıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta İşçiler Kavurucu Sıcaklarda Çalışıyor

02.07.2026 11:23
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Depremin ardından Kahramanmaraş'ta işçiler, sıcak havaya rağmen inşaat çalışmalarına devam ediyor.

Depremlerin ardından inşa çalışmalarının aralıksız sürdüğü Kahramanmaraş'ta, sıcak hava inşaat işçilerini de zorlamaya başladı. Kentte çalışan demir ustaları kavurucu sıcaklara rağmen ekmek mücadelesine devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehrin dört bir yanında yükselen konut ve iş yerlerinin yapımında görev alan demir ustaları, kavurucu sıcaklara rağmen günün ilk ışıklarıyla başladıkları mesailerini gün batımına kadar sürdürüyor. Güneş altında demir bağlama ve kaynak işlemleri yapan işçiler, zorlu çalışma şartlarına rağmen deprem kentinin yeniden ayağa kalkması için alın teri döküyor.

"Ekmek parası için çalışıyoruz"

Demir ustası Hasan Geçgin, sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Hava sıcak, mecburen çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.

"Yumurtayı yere atsan pişer"

Demir ustası Aziz Şanlıoğlu ise sıcaklığın çalışma şartlarını daha da zorlaştırdığını ifade ederek, "Havalar çok sıcak, çekilmez bir hayat, çekilmez bir iş. Yumurtayı yere atsan pişer. Ama mecburen çalışıyoruz. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Sıcak da olsa çalışacağız, soğuk da olsa çalışacağız" diye konuştu.

"Daha güzel bir Kahramanmaraş için işimizin başındayız"

Demir doğrama ve kaynak ustası Cuma Polat, sıcaklığın demir ve kaynak ısısıyla birlikte daha da arttığını söyledi. Polat, "Emekçi olduğumuz için sıcak ya da soğuk hava şartları bizim için elbette bir dezavantaj. Ama ekmek davası olunca 42 derece de olsa, 45 derece de olsa, sıfırın altında da olsa çalışmak zorundayız. Evimize ekmek götürebilmek için bu sıcakların altında alın teri döküyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hava ne kadar bunaltıcı olursa olsun işimizin başındayız"

Kahramanmaraş'ın büyük bir deprem yaşadığını belirten Polat, "Biz de kendi memleketimize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Daha güzel bir Kahramanmaraş için hava ne kadar bunaltıcı olursa olsun işimizin başındayız. Demir doğrama ve kaynak işi yapıyoruz. Hava sıcaklığı zaten 45 dereceyi buluyor. Bir de demirin ve kaynağın oluşturduğu ısı eklenince hissettiğimiz sıcaklık çok daha yüksek oluyor. Buna rağmen işimizi severek yapıyor, üretmeye devam ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Ekonomi, Deprem, İnşaat, Ekmek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta İşçiler Kavurucu Sıcaklarda Çalışıyor - Son Dakika

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