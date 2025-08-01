Kahramanmaraş\'ta Konargöçer Geleneği Canlanıyor

Kahramanmaraş'ta yüzyıllardır süren konargöçer geleneği yaz aylarında yeniden canlanıyor. Çobanlar, Ahır Dağı'nın zirvelerine çıkarak hayvanlarını otlatıyor, süt ürünleri üreterek geçimlerini sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte çobanlar, sürüleriyle birlikte Ahır Dağı zirvesine çıkıyor. Yedikuyular mevkiindeki yaylalarda konaklayan çobanlar, yaz boyunca serin ve doğal ortamda hayvanlarını otlatarak geçimlerini sağlıyor. Çobanlar, 3-4 ay kaldıkları yaylada, süt ve peynir üreterek geçimlerini sağlıyor.

"Hayvancılık burada temel geçim kaynağı"

Yasin Sarıkız adlı çoban, "Biz yazın buraya geliriz. Yaylaya çıkıp koyunlarımızı otlatırız. Sütlerinden yağ, peynir yaparız. Sonra şehir merkezine göndeririz, oradan geçimimizi sağlarız. Buranın insanları genelde Bertiz bölgesinden geliyor. Yedikuyular'dan Karagöl'e kadar bu dağın üzeri çadırlarla dolu. Herkesin kendi yeri var. Hayvancılık burada temel geçim kaynağı" diye konuştu.

"Yayla havası serin, suyu doğal ve soğuk"

Yayladaki havanın şehir merkezine göre serin olduğunu vurgulayan Ali Kayveci de, "Her yıl kar eridikçe su birikir. Biz de bu suyu temizleyerek kullanıyoruz. Soğukluğu yerin altından geldiği için doğal olarak serin kalıyor. Elektrik olsa süt sağım işimiz de kolaylaşır. Şu an jenaratör ile sağım yapanlar var. Ama yine de imkanlarımızla elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ