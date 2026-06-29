Kahramanmaraş'ta Konut Sahipleri için Borçlandırma Süreci Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Konut Sahipleri için Borçlandırma Süreci Başladı

Kahramanmaraş\'ta Konut Sahipleri için Borçlandırma Süreci Başladı
29.06.2026 17:07
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Deprem sonrası hak sahiplerinin konut borçlandırma işlemleri 29 Haziran-27 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hak sahibi kabul edilerek noter kurasıyla konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların açık borçlandırma işlemleri başladı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve 5-27 Mart ile 21 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen noter kurasında adına konut çıkan vatandaşlar, açık borçlandırma işlemlerini 29 Haziran-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Borçlandırma işlemleri, 7269 sayılı Kanun'un 40. maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülecek. Hak sahiplerine işlemlerini tamamlamaları için 60 günlük yasal süre tanınacak. Bu süre içerisinde borçlandırma işlemlerini tamamlamayanların hak sahiplikleri iptal edilecek, borçlandırma senedini imzalamayan hak sahiplerine ise konut teslim edilmeyecek.

Açıklamada, yeni yapılacak konutlar ile evini yapana yardım yöntemi kapsamında kullandırılacak konut kredilerinin 20 yıl vadeli ve faizsiz, orta hasarlı konutlara yönelik onarım kredilerinin ise 10 yıl vadeli ve faizsiz olacağı belirtildi. Yeni iş yeri yapılacak hak sahiplerinin kredilerinin ise yıllık yüzde 4 faizli ve 10 yıl vadeli olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Mülk sahibi ebeveynleri vefat eden reşit olmayan hak sahiplerinin borçlandırma işlemlerinin veli veya vasileri tarafından yapılabileceği belirtilirken, daha önce borçlandırma işlemini tamamlayan vatandaşların yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı kaydedildi.

Borçlandırma işlemleri; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Türkoğlu ve Göksun ilçeleri için AFAD İl Müdürlüğünde, Andırın, Çağlayancerit, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri için Kaymakamlık AFAD bürolarında, Elbistan ilçesi için ise Elbistan AFAD Bürosunda gerçekleştirilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Konut Sahipleri için Borçlandırma Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mürsel Sondaj Mürsel Sondaj:
    yaa işte yine bürokratik işler başladı :/ hepimiz biliyoruz sonuç değişmeyecek zaten, 60 gün filan ama nolursa olsun gidip borçlandırmayı yaptırmak lazım herhalde 0 0 Yanıtla
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