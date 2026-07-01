Koruyucu ailede Türkiye birincisi: Kahramanmaraş - Son Dakika
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Koruyucu ailede Türkiye birincisi: Kahramanmaraş

01.07.2026 17:38  Güncelleme: 19:18
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün verilerine göre kentimiz, nüfusa oranla koruyucu aile yanında en fazla çocuğun himaye edildiği iller arasında Türkiye birincisi konumunda bulunuyor. Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle ‘Her çocuğun bir ailesi olmalı’ anlayışını güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

(KAHRAMANMARAŞ) - Haber: Kurtuluş KARAASLAN

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün verilerine göre kentimiz, nüfusa oranla koruyucu aile yanında en fazla çocuğun himaye edildiği iller arasında Türkiye birincisi konumunda bulunuyor. Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle 'Her çocuğun bir ailesi olmalı' anlayışını güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte koruyucu aileler ve çocuklar, 15 Temmuz Spor Vadisi'nde bir araya geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda, 228 aile ve 338 çocuk ağırlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaya, burada yaptığı konuşmada, 30 Haziran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildiğini belirtti. Kahramanmaraş'ın koruyucu ailelik anlayışını özünde ve ruhunda taşıyan bir şehir olduğunu söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün verilerine göre kentimiz, nüfusa oranla koruyucu aile yanında en fazla çocuğun himaye edildiği iller arasında Türkiye birincisi konumunda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle 'Her çocuğun bir ailesi olmalı' anlayışını güçlendirmeyi sürdürüyoruz."

KORUYUCU AİLELERİN SÖZLERİ

Koruyucu aile mensubu Mustafa Avan, "Bu sistemin içine dahil olmadan önce bize bu kadar huzur ve mutluluk vereceğini bilmiyorduk. Kızımız 45 günlükken yanımıza geldi, şu anda 3 yaşına yaklaştı. Gerçekten çok güzel bir duygu. Bu konuda kafasında soru işareti olanlar hiç tereddüt etmeden koruyucu aile sistemine dahil olabilir" dedi.

Mustafa Avan'ın eşi ise "Biz çok mutluyuz. Keşke daha önce karar verseymişiz. İlk zamanlarda düşünmüş, sonra vazgeçmiştik. Şimdi daha önce koruyucu aile olmadığımız için pişmanız" diye konuştu.

"KARARIMIZDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Koruyucu aile mensubsu Mehmet Kuru, "Koruyucu aile olmak; sorumluluk almak, çocukların vatana ve millete faydalı bireyler olmasına katkıda bulunmak demek. Bir bakıma çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Evin içinde de çocuklar evin neşesi oluyor. Onları takip etmek bizi de zinde ve güncel tutuyor. Onlarla huzurlu bir hayat yaşamaya gayret ediyoruz. Bu şenliği organize eden herkese teşekkür ediyoruz. Zaman zaman düzenlenen bu etkinlikler çocuklarımızın çok hoşuna gidiyor. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor" diye konuştu.

Türkan Kuru da, "Biz altı yıldır koruyucu ailelik yapıyoruz ve çok memnunuz. Bu tür etkinliklere de katılıyoruz. Koruyucu anne olmak çok güzel ve farklı bir duygu. Annesi ve babası olmayan bir çocuğa anne-baba olmak tarif edilemez bir his. Altı yıl önce bu kararı verdik ve kararımızdan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Koruyucu ailede Türkiye birincisi: Kahramanmaraş - Son Dakika

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