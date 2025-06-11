Kahramanmaraş\'ta Kurban Bayramı\'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

Kurban Bayramı'nda ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin otobüsleriyle 11 bin 250 kişiye hizmet verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için belediye otobüslerinde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi. 4 gün süren uygulama boyunca belediye otobüslerine toplam 11 bin 250 biniş gerçekleşti. Bayram boyunca hem şehir içi ulaşımda hem de mezarlık ziyaretlerinde kolaylık sağlandı.Özellikle bayram günlerinde artan aile ve akraba ziyaretlerinin yoğunluğuna karşılık, ücretsiz ulaşım hizmeti sayesinde hem trafik yoğunluğunun azaldığı hem de toplu taşıma kullanımının teşvik edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin ayrıca Kurban Bayramı süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırma adına özel ring seferleri düzenlediği kaydedildi. Vatandaşlar, hem zaman hem de ulaşım kolaylığı açısından uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ