Kahramanmaraş'ta Kuyumcu Yetiştiren Okul - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kuyumcu Yetiştiren Okul

Kahramanmaraş\'ta Kuyumcu Yetiştiren Okul
05.06.2026 13:17
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TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuyumculuk öğrencileri, sektöre hazırlanmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü öğrencileri mesleğin inceliklerini öğrenerek sektöre hazırlanıyor. Mezun olan öğrenciler Kahramanmaraş'ta yer alan altın ve mücevher üretim kompleksinde istihdam ediliyor.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü, öğrencileri altın ve gümüş işleme alanında yetiştirerek sektöre kazandırıyor. Uygulamalı eğitimlerle mesleki deneyim edinen öğrenciler, mezuniyet sonrası kuyumculuk sektöründe istihdam imkanı buluyor. Bölüm, kentin güçlü kuyumculuk sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlıyor.

"Türkiye'de geleceği olan önemli bir bölüm"

TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören, "Türkiye'de 6 ilde bulunduğu gibi kentimizde de bu bölüm var. Bölümümüz özellikle ilgi gören bir bölümdür ve çıraklıkta bin civarı öğrencimiz, 50 civarında da örgün eğitim gören öğrencimiz bulunmaktadır. Önceki yıllarda yer olmadığı için öğrenci alamadığımız zamanlarda oldu. Türkiye'de İstanbul'dan sonra kuyumculuk sektöründe Kahramanmaraş 600 civarı işletme ile ikinci sırada olup yoğun bir üretim gerçekleştirmektedir. Öğrenciler bu bölümü bitirdiklerinde çalıştıkları işletmelerde kesinlikle bırakılmadan işlerine aynen devam ediyorlar. Bazı öğrencilerimiz bir araya gelerek kendi işletmelerini açıyorlar. Türkiye'de geleceği olan önemli bir bölüm" dedi.

"Bu atölyede geleceğin kuyumcuları yetişiyor"

Ergören, okuldaki atölye dışardaki atölye kadar iş yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydederek, "Bazı işletmelerde bizim okulun atölyesinde işlerini yaptırıyorlar. Öğrencilerimizi ahilik anlayışı ile yetiştirmeye gayret ediyoruz. Dürüstlük, insanlara yanlış yapmama ve hata yapmama anlamında eğitimler alıyorlar. 10. sınıftan sonra artık atölyeler daha çok ön plana çıkıyor ve üretim başlıyor. Bu öğrencilerimiz Türkiye ve Kahramanmaraş'ta rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Çalıştıkları yerlerde asgari ücretle çalışmıyorlar daha yüksek maaşla çalışıyorlar. Bu atölyede geleceğin kuyumcuları yetişiyor" diye konuştu.

Kuyumculuk bölüm öğretmenlerinden Esen Erbuş, "Öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Testere kesimi ile öğrenmeye başlıyorlar, kaynak, cila ve silindir gibi konuları bir kuyumcunun öğrenmesi gerekenler burada öğreniyorlar. İlerleyen süreçlerde döküm, mine, bilgisayar destekli çizimler üzerine de çalışıyorlar" dedi.

"Altın işlemesi ince işçilik istiyor"

Öğrenci Kemal Uygun, bölüme isteyerek başladığını belirterek, "Burada silindir, yapıştırma yapıyoruz sırasıyla çalışmalarımızı yapıp tamamlıyoruz. Altın nasıl şekil alır, nasıl işlenir, onları öğreniyoruz. Altın işlemesi ince işçilik istiyor zevkli bir iş. Eğitimim bittikten sonra kendime bir atölye açmayı planlıyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Kuyumcu Yetiştiren Okul - Son Dakika

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