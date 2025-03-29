Kahramanmaraş'ta Ramazan'da Sosyal Yardımlar Artırıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ramazan'da Sosyal Yardımlar Artırıldı

Kahramanmaraş\'ta Ramazan\'da Sosyal Yardımlar Artırıldı

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine geniş kapsamlı sosyal yardımlar sunarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Başkan Toptaş, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ve yardımların devam edeceğini vurguladı.

29.03.2025 09:06  Güncelleme: 09:08
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Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayında sosyal yardımlarını artırarak vatandaşların hem gönlüne dokundu hem de yanında oldu.

AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışına uygun şekilde hareket eden Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesinin, Ramazan ayında birlik ve beraberliği pekiştirmek adına ihtiyaç sahiplerine geniş kapsamlı destekler sunduğu ifade edildi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu en iyi şekilde yaşattığı aktarılan Onikişubat Belediyesinin Başkan Toptaş'ın öncülüğünde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek vatandaşlara destek olmayı da sürdürdüğü kaydedildi. İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, sıcak yemek, hijyen ve sağlık setleri, iftar programları ve cami ikramlarıyla biten Ramazan ayının bereketinin her haneye ulaştırıldığı bildirildi. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket katmak amacıyla 12 bin gıda paketi ulaştırıldığı öğrenildi.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde yürütülen çalışmaları değerlendiren Onikişubat Belediye Başkanı Toptaş, "Bu mübarek ayda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak adına yoğun bir çalışma yürüttük. AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışı, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışıdır ve biz de Onikişubat Belediyesi olarak bu doğrultuda hareket ediyoruz" dedi.

"İnsanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz"

Ramazan ayının sonunda da desteklerin devam edeceğine değinen Başkan Toptaş," Bizim belediyecilik anlayışımız, yalnızca altyapı ve üstyapı projeleriyle sınırlı değil. Biz, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Ramazan ayında yaptığımız çalışmalar da bu anlayışın bir yansımasıdır. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak kolilerimizi ulaştırıyoruz. Yardımları yaparken kimseyi rencide etmeden, gururunu incitmeden kapılarına kadar götürüyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu anlayışla hareket ederek, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde dayanışmayı büyüttük" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenen geleneksel iftar programlarının önemine dikkat çeken Toptaş, "Ramazan ayı paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayıdır. İftar sofralarımız, bu ruhu en güzel şekilde yaşatan ortamlardan biri oldu. Vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmak, dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek bizim için en büyük mutluluklardan biri"diyerek sözlerini tamamladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Ramazan'da Sosyal Yardımlar Artırıldı - Son Dakika

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