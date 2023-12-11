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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Dere ve çay suları taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Sağanak yağış şehir merkezinde de etkili oldu.

11.12.2023 - 20:52,  Güncelleme: 20:54
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok dere ve çay suları taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Sağanak yağış, Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Tekir, Ilıca, Çağlayan, Döngel, Şahinkası, Kurucuova ve Çukurhisar Mahallelerinin yanı sıra Fırnız mevkiinde etkili oldu. Dulkadiroğlu ilçesinde kırsalda yer alan arı kovanları da sular altında kaldı.

Çağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi'nde Göksu çayı taşarak tarım arazileri sular altında kaldı. Öte yandan Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sır Barajı'nın ayağında yer alan tarım arazileri de sulardan etkilendi. Tekir bölgesinde ise tarım arazileri aynı şekilde sular altında kaldı.

Sağanak şehir merkezinde de etkili oldu. Karayollarında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok noktadaki kanalizasyon kapaklarında taşkınlar oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bölgelerindeki olumsuzlukları ilgili kurumlara iletti. Kentte yağmur devam ediyor.

Kahramanmaraş\'ta sağanak etkili oluyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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