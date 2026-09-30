Kahramanmaraş'ta saldırıda ölen öğretmen ve 9 öğrencinin adları yaşatılacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta saldırıda ölen öğretmen ve 9 öğrencinin adları yaşatılacak

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Kahramanmaraş\'ta saldırıda ölen öğretmen ve 9 öğrencinin adları yaşatılacak
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Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimleri, Abdülhamithan Camii'ndeki gençlik merkezinde kütüphane ve atölyelere verildi. Öğretmenin oğlu Furkan Kara, isimlerin eğitim yuvasında yaşatılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimleri, İl Müftülüğü tarafından Abdülhamithan Camii içinde hizmete sunulan gençlik merkezindeki kütüphane ve atölyelere verildi.

Kahramanmaraş Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla hizmet veren Abdülhamithan Camii içinde hizmete sunulan gençlik merkezindeki atölyelere öğretmen ve öğrencilerin isimleri verildi. Merkezde bulunan kütüphaneye öğretmen Ayla Kara'nın adı verilirken saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri ise gençlik merkezindeki farklı eğitim sınıflarına verildi.

"Yıllar sonra isimlerinin hatırlanması çok önemli olacak"

Öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, "Annem ve 9 kardeşimizin isimleri burada kütüphane, toplantı odaları, atölyeler gibi sınıflara verildi. Bu durum bizi çok mutlu etti. Hele ki böyle bir eğitim yuvasında isimlerinin yaşatılması çok kıymetli. Başta valimiz ve il müftümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Annemin yaptığı eylemin çok kıymetli ve fedakarca olduğunu ve cesurca olduğunu düşünüyorum. Yıllar sonra onların isimlerinin hatırlanması da çok önemli olacak. İsimlerinin daha fazla yerlerde güzel yerlerde yaşatılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İsimlerinin verilmesinden dolayı çok mutluyuz"

Kahramanmaraş İl Müftülüğü Abdülhamit Han Gençlik Merkezi Müdürü Şule Osmanoğlu ise, "Burada eğitim sınıflarımız var farklı sanatsal ve sosyal aktiviteler yapılıyor. Bir konferans salonumuz ve çok amaçlı toplantı salonlarımız var. Okul olayı bizleri çok üzdü. Valimiz ve il müftümüzün tensipleriyle bizim sınıflarımız ve atölyelerimize özellikle Ayla Kara'nın isimlerinin verilmesinden dolayı çok mutluyuz. Onların hatıralarını ve isimlerinin yaşatılması adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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