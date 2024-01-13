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Kahramanmaraş'ta şehitler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şehitler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından teröre ve işgalci İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar Türk bayrakları ile katılarak yoğun destek verdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar terörü lanetleyen sloganlar attılar. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş\'ta şehitler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi
13.01.2024 - 15:26,
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Kahramanmaraş'ta şehitler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından teröre ve işgalci İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar Türk bayrakları ile katılarak yoğun destek verdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar terörü lanetleyen sloganlar attılar. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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