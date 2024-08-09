Kahramanmaraş\'ta Semiz Otu İle Ev Ekonomisi

Yerel

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, topladığı semiz otuyla ev ekonomisi katkıda bulunuyor.

Onikişubat İlçesi Sosyete Pazarında topladığı semiz otunu satarak geçimini sağlayan, 49 yaşındaki Burhan Karagöz, "Her derde deva olan semiz otunun, Kahramanmaraş dağlarından toplayarak, vatandaşın beğenisine sunuyorum" dedi.

Karagöz, "Semizotunun faydaları saymakla bitmiyor. Evet şuan Kahramanmaraş halkının ilgi ve alakası çok yoğun. Fiyatlarımız 10 TL'den başlıyor. Taze taze buraya getiriyoruz ve burada müşterilerimize satışını gerçekleştiriyoruz. Dağlardan topladım semizotu benim geçim kaynağım oldu. Satışını yaparak ekmek paramı kazanıyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ