Kahramanmaraş'ta Sevgililer Günü'nde 25 Çift Nikahlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Sevgililer Günü'nde 25 Çift Nikahlandı

Kahramanmaraş\'ta Sevgililer Günü\'nde 25 Çift Nikahlandı

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 25 çift EXPO Nikah Sarayı'nda nikahlarını kıyarak hayatlarını birleştirdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çiftlerin mutluluğuna tanıklık etti.

14.02.2025 15:00  Güncelleme: 15:07
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Kahramanmaraş'ta hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah salonlarına gelerek sevgilerini özel günde ölümsüzleştirdi.

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah salonlarında yoğunluk oluştu. 25 çift, EXPO Nikah Sarayı'nda 'evet' diyerek bu özel günde hayatlarını birleştirdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.

Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahının kıyılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Dura Çekiç, "Mutluyum, heyecanlıyım. İkisinin bir arada olması beni çok mutlu ediyor. Sevdiğimi aldım, bugüne nikah günümü almamız ortak fikrimiz. Özel günde özelim olsun dedim" diye konuştu.

Ramazan Çağlar ise, "Kesinlikle bugüne denk geldi ayarlamadık şans eseri oldu. Çok mutluyuz gerçekten" dedi.

Çiftlerin nikahını kıyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Bugüne özel bir yoğunluğumuz var nikah müdürlüğümüzde. Yaklaşık 25 nikah kıyılacak bugün ve biz de çiftlerimizin mutluluğuna şahitlik etmek istedik. Aile kavramı çok önemli, toplumumuz için önemli olan kavramlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Sevgililer Günü'nde 25 Çift Nikahlandı - Son Dakika

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