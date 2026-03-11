SOGEM, eğitim programıyla STK'lar ile buluşuyor - Son Dakika
SOGEM, eğitim programıyla STK'lar ile buluşuyor

11.03.2026 14:26
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi ve KSÜ iş birliğinde düzenlenecek olan 'Sosyal Girişimcilik Temalı Proje Geliştirme Programı'na başvurular başladı. Eğitim, sivil toplum kuruluşlarına proje geliştirme ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) ve KSÜ iş birliğinde düzenlenecek "Sosyal Girişimcilik Temalı Proje Geliştirme Programı" eğitimine başvurular başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), sivil toplum kuruluşlarının proje üretme kapasitesini artırmaya yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen 2026 Yılı Proje Destek Programı kapsamında, "Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesi" teması çerçevesinde hazırlanacak projelere yönelik gerçekleştirilecek programda, şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına eğitim ve teknik destek sağlanacak.

SOGEM'in düzenleyeceği "Sosyal Girişimcilik Temalı Proje Geliştirme Programı" ile katılımcı sivil toplum kuruluşlarına sosyal girişimcilik yaklaşımıyla proje geliştirme, sosyal etki oluşturma, sürdürülebilir gelir modeli tasarımı ve çağrı rehberine uygun proje yazımı konularında kapsamlı eğitimler verilecek. Ayrıca uygulamalı atölye çalışmaları ve birebir teknik destek süreci ile katılımcıların proje taslakları üzerinde çalışmaları sağlanacak. Eğitim programına şehirde faaliyet gösteren ve Sosyal Girişimcilik teması kapsamında proje sunmayı planlayan sivil toplum kuruluşları başvurabilecek. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 18 Mart tarihine kadar internet adresinden adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinin ardından eğitimler 23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

