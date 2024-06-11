Kahramanmaraş'ta Yetim Çocuklara Karne Hediyeleri Dağıtıldı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikle 50 yetim çocuğa karne hediyeleri dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğü tarafından organize edilen program Leyli Zeynep Mahçiçek Kur'an Kursu'nda gerçekleşti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniye Müdürü Nurettin Gökduman'ın katıldığı programda yetim 50 çocuğa bisiklet ile çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, "Yetim çocuklarımızın karne hediyelerimiz olmak üzere 50 adet bisikletimizi hediye edeceğiz Allah onları hep güldürsün" dedi.

Yetim Alper Özkan, "Bisikletim vardı ama eskiydi. Bu hediye beni çok mutlu etti kendimi mutlu hissediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ