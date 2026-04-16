Kahramanmaraş\'taki Saldırıda Hayatını Kaybeden Öğrenci Defnedildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adnan Göktürk Yeşil, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda hayatını kaybettikten sonra Osmaniye'de defnedildi.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, ailesi tarafından Osmaniye'ye getirildi. Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı'nda defnedilen Yeşil'in cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, küçük çocuğun yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun tabutuna sarılan baba Cevdet Yeşil'in "Güle güle şehidim" sözleri yürekleri dağladı. Duygusal anların yaşandığı törende, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'yi yasa boğan olayda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in naaşı, cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Osmaniye, Güvenlik, Düziçi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:02:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.