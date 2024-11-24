Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul'da Coşku ile Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul'da Coşku ile Gerçekleşti

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul\'da Coşku ile Gerçekleşti

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler ve konserlerle dolu bir etkinlik oldu. Katılımcılar, Kahramanmaraş'a özgü ürünleri tanıma ve birlikte eğlenme fırsatı buldu.

24.11.2024 09:37  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler ve coşkulu konserlerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Arnavutköy Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Memleket Günleri etkinlikleri, Kahramanmaraş buluşmasıyla devam etti. Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliklerini, eşsiz lezzetlerini ve tarihi mirasını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleşen programa, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kaymakam Mahmut Ersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadim kültüre yolculuk

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin kültürel mozaiğindeki eşsiz yerine vurgu yaptı. Candaroğlu, "Bugün Kahramanmaraş'ın eşsiz gastronomisi, zengin kültürü ve sıcakkanlı insanlarıyla kadim kültürümüze bir yolculuk yapıyoruz. Anadolu'nun tam kalbinde, İstiklal Mücadelesi'ne öncülük eden ve bu mücadelenin sonunda kadim değerlerimizi bugüne taşıyan Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İstiklal Madalyası ile onurlandırılan ilk şehir olarak bu değerli mirası yaşatmaya devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kahrmanmaraş'a özgü ürünler tanıtıldı

Etkinlik alanında Kahramanmaraş'ın birbirinden değerli yöresel ürünleri sergilendi. Bakır işçiliğiyle ünlü mutfak gereçleri ve süs eşyaları büyük ilgi gördü. Ayrıca, bölgenin dünyaca tanınan baharat çeşitleri, özellikle pul biber ve tarhana gibi ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. Maraş işi oyalar, el emeği göz nuru dokumalar ve ahşap işlemeler de etkinlikte yer alan dikkat çekici ürünler arasındaydı.

Vatandaşlar, bu zengin kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulurken, stantlarda hem sergilenen ürünleri inceledi hem de yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu. Kahramanmaraş'a özgü ekşili köfte ise etkinliğin yıldızı oldu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun kendi elleriyle ikram ettiği bu yöresel lezzet, katılımcılardan tam not aldı.

"Memleketimizi burada görmek çok güzel"

Etkinliğe katılan Kahramanmaraşlı Mehpare Hanım, "Ben Kahramanmaraşlıyım. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama memleketimi çok seviyorum. Bugün burada memleketimizin birçok değerini görmek beni çok mutlu etti. Bakır işçiliği, yöresel baharatlarımız ve birçok kültürel ürünümüz burada sergilenmiş. Ayrıca hemşehrilerimle bir araya gelmek, onları görmek çok güzel bir duygu. Bu etkinlikler biz gurbetçiler için gerçekten çok kıymetli. Arnavutköy Belediye Başkanımıza böyle imkanlar sunduğu için teşekkür ediyorum. Memleketimizi tanımak ve tanıtmak için herkesin bu güzel etkinliklere katılmasını bekliyorum." dedi.

Hakkı Bulut'tan unutulmaz konser

Programda sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Bulut'un performansı sırasında vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Arnavutköy, istanbul, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul'da Coşku ile Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
08:56 Meteoroloji’den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 10:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul'da Coşku ile Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.