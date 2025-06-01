Kahramanmaraşlı Kadın Sıcak Havada Tatlı Yapıyor

Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi kadın, kızgın yağın başında halka tatlı satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Onikişubat İlçesinde tatlı yapıp satan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Esma Erdemir, sıcak havalara rağmen halka tatlısı yaparak hem müşterilere hizmetine sunuyor hem de ekmek parasını kazanıyor. Havaların ısınması ile birlikte kızgın yağın başında zor olsa da tatlı yapmaya devam ettiğini söyleyen Erdemir, zor olduğunu ama eve ekmek götürmesi gerektiğini ifade etti.

"Sıcaklarda tatlı yapmak zor oluyor"

Erdemir, "Sabah buraya geliyorum ve tezgahımızı kuruyorum. Sıcaklıklar 30-35 derece ve tezgahımızın başında tatlı yapmaya devam ediyorum. Ekmeğimin peşindeyim. Sıcakta çok zor oluyor. Fiyatlarımız çok uygun. Tanesini 10 TL'den satışa sunuyorum. Akşama kadar buradayız. Tatlı yapıp satıyoruz, siparişler alıyoruz" dedi.

İnsanın kendi parasını kazanmak çok güzel bir duygu diyen Erdemir, "Burada kızgın yağın başındayım. Tabii ki el işin zorlu olduğu gibi bunun da zorluğu var. Ama ekmeğimizin peşindeyiz. Evde oturan bayanlara tavsiyem ise çalışmaları, boş durmamaları. Mutlaka ekmek paralarını kazansınlar. Kendi paranı kazanmak çok güzel bir duygu" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ