Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: Sürücü yaralandı

Kahramanmaraş\'ta otomobil devrildi: Sürücü yaralandı
28.06.2026 09:32
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil kaldırım taşlarına çarptıktan sonra devrildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, Ağcalı Mahallesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra devrildi.

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: Sürücü yaralandı

OTOMOBİL KALDIRIM TAŞLARINA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin detaylı bilginin yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, devrilen aracın kaldırılması için çalışma yürütüldü. Kahramanmaraş'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: Sürücü yaralandı - Son Dakika

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