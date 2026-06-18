Kahramanmaraş'ta rekor uyuşturucu operasyonu: 195 bin 440 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta rekor uyuşturucu operasyonu: 195 bin 440 hap ele geçirildi

Kahramanmaraş\'ta rekor uyuşturucu operasyonu: 195 bin 440 hap ele geçirildi
18.06.2026 14:30
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olduğu değerlendirilen 195 bin 440 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte rekor niteliğinde bir operasyona imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olduğu değerlendirilen 195 bin 440 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, narkotik ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretine ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine şüphelileri takibe aldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 16 Haziran 2026 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin mobilya içerisine gizlendiği tespit edildi. Ele geçirilen sentetik hapların Kahramanmaraş'ta tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı sentetik hap yakalaması olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta rekor uyuşturucu operasyonu: 195 bin 440 hap ele geçirildi

MOBİLYA İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 195 BİN 440 SENTETİK HAP BULUNDU

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Ekiplerin teknik ve fiziki takiplerle uzun süre izlediği şüphelilere yönelik 16 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda, mobilya içerisine gizlenmiş halde toplam 195 bin 440 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin dikkat çekmemek amacıyla mobilya içerisine saklandığı belirlenirken, ekiplerin titiz çalışmasıyla sevkiyatın engellendiği bildirildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ele geçirilen sentetik ecza haplarının piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon TL olduğu değerlendirildi. Bu miktarın, Kahramanmaraş'ta tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı sentetik hap yakalaması olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Operasyonun, kentte uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında son dönemde gerçekleştirilen en dikkat çekici çalışmalardan biri olduğu ifade edildi. Narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilirken, özellikle gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden sentetik maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesinin önemli bir başarı olduğu kaydedildi. Emniyet birimlerinin, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Haziran 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.E.E., C.E. ve B.K. isimli şüpheliler ise mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kentte dağıtılmasının engellendiği belirtilirken, operasyonun teknik takip, saha çalışması ve koordineli müdahale sonucunda başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri hangi güzergah üzerinden temin ettikleri ve kimlere ulaştırmayı planladıklarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kahramanmaraş'ta güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kesintisiz devam ettiği vurgulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit edilmesi, suç ağlarının ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin sokaklara ulaşmadan ele geçirilmesi için sahadaki faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelerle mücadelenin yalnızca güvenlik operasyonlarıyla değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve ihbar mekanizmalarının etkin kullanılmasıyla daha güçlü hale geldiğini belirtti. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen rekor operasyonun, kent genelinde uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin önemli bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta rekor uyuşturucu operasyonu: 195 bin 440 hap ele geçirildi - Son Dakika

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