Kahta Belediyesi\'nden Ramazan İftar Çadırı ile Birliktelik Vurgusu

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Adıyaman Kahta Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla iftar çadırı kurarak vatandaşları bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, birlik ve beraberlik içinde oruç açmanın huzuru yaşandı.

İftar çadırına katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, Ramazan'ın birliktelik ruhunu yakından paylaştı. Samimi anların yaşandığı iftar programında Başkan Hallaç, vatandaşlara bizzat yemek servisi yaparak onların yanında olduğunu hissettirdi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlikteliğin zirveye çıktığı mübarek bir dönem olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahta Belediyesi olarak, Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşamak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla Kahta Halk Eğitim Merkezi Bahçesi'nde ilk iftar çadırımızı kurduk. Gönül Soframızda kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelerek iftarımızı yaptık. Ramazan'ın bereketini, birlik ve beraberliğin sıcaklığını hep birlikte hissettik. Soframızı bizimle paylaşan, dualarımıza eşlik eden tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu anlamlı organizasyonu ilçemizin diğer mahallelerine de taşıyarak daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. İftar çadırımızda çocuklarımıza özel etkinlikler düzenleyerek, onların da Ramazan ruhunu en güzel şekilde hissetmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, iftar çadırımıza gelemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza önceden belirlenen adreslerde sıcak yemek servisi yapıyoruz. Bunun yanı sıra, iftar saatinde yolda olan vatandaşlarımıza ilçemizin belirli çıkış noktalarında kumanya dağıtarak oruçlarını açmalarına destek oluyoruz. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşamak adına yoğun katılım sağlayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

İftar çadırına Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın yanı sıra AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan'ın bereketini paylaşan vatandaşlar, Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti. Kahta'da ilk defa gerçekleştirilen bu büyük Ramazan organizasyonu, ilçede dayanışma ruhunu güçlendirirken, manevi atmosferin en güzel şekilde yaşanmasına vesile oldu. - ADIYAMAN