Kahta Belediyesi\'nin İftar Çadırı Yoğun İlgi Gördü

Yerel

Adıyaman Kahta Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini halkla buluşturmak amacıyla düzenlediği iftar çadırına büyük ilgi gösterildi.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen ikinci iftar çadırında, vatandaşlar oruçlarını açmadan önce hep birlikte yemek duası yaparak Kuran-ı Kerim tilaveti dinledi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte iftar çadırına katıldı. Belediye yetkilileri, iftar sırasında vatandaşlarla bir arada olup yemek servisi yaparak, sadece midelere değil, aynı zamanda kalplere de dokundular.

Katılımcılar, belediye yetkililerinin sıcak ilgisinden ve misafirperverliğinden memnun kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ettiler. Başkan Hallaç'ın iftar çadırına gösterdiği yakın ilgi, halk tarafından takdirle karşılandı. Ramazan'ın ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, Kahta Belediyesi'nin halkla olan güçlü bağlarını bir kez daha pekiştirdi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, iftar çadırları gibi organizasyonların toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkat çekti. Başkan Hallaç, Ramazan boyunca sosyal yardımların artarak devam edeceğini ve iftar çadırlarının yardımlaşma ile dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Kahta Belediyesi'nin bu anlamlı hizmeti, ramazan boyunca ilçenin dört farklı noktasında devam edeceği ve her noktada iki gün sürecek olan iftar çadırları, Kahta halkını bir araya getirerek dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmeyi amaçlıyor. - ADIYAMAN