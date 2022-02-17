Üye Girişi
Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi

17.02.2022 15:41
Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından Kahta ilçesinde emniyet değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından Kahta ilçesinde emniyet değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili birim amirleri katıldı.

Yapılan değerlendirme toplantısında Müdür İbrahim Ergüder, Kahta ilçesinin asayişi hakkında bilgiler aldı. Toplantı sonrasında Müdür İbrahim Ergüder, ilçe emniyet teşkilatına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Müdür Ergüder daha sonra Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'yı makamında ziyaret etti. - ADIYAMAN

Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi

YORUMLAR
500

İbrahim Ergüder, Adıyaman, Kahta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:17:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement