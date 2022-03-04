Kahta'da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Kahta ilçesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısına Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, Kahta SHM Personeli Psikolog Sinem Islanmaz, bazı kurum müdürleri ile amirleri katıldı.

Kaymakam Selami Korkutata başkanlığında düzenlenen toplantıda Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan bilgilendirmeler sonrası Kahta SHM Personeli Psikolog Sinem Islanmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda bakanlıklarla iş birliği içerisinde çalışma, elektronik kelepçe, KADES uygulaması hakkında daha fazla bilgilendirmeler ile kadına yönelik şiddetle mücadele ilçe koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonlarının daha sık toplanması kararlaştırıldı. - ADIYAMAN