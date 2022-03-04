Kahta'da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahta'da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı

04.03.2022 16:24
Kahta'da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Kahta ilçesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısına Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, Kahta SHM Personeli Psikolog Sinem Islanmaz, bazı kurum müdürleri ile amirleri katıldı.

Kaymakam Selami Korkutata başkanlığında düzenlenen toplantıda Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan bilgilendirmeler sonrası Kahta SHM Personeli Psikolog Sinem Islanmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda bakanlıklarla iş birliği içerisinde çalışma, elektronik kelepçe, KADES uygulaması hakkında daha fazla bilgilendirmeler ile kadına yönelik şiddetle mücadele ilçe koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonlarının daha sık toplanması kararlaştırıldı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Savaş Harekat Merkezi, Adıyaman, Kahta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahta'da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Putin'in halka açık infazlar düzenleyecek! Avrupalı istihbaratçıların bu iddiası kan dondurdu
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:31:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kahta'da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement