Kahta'da TUBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kahta'da TUBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

Kahta Yavuz Selim Ortaokulu'nda düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, birbirinden farklı projelerini sergileme imkanına kavuştu.

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve beraberindeki protokol üyelerinin büyük bir hayranlıkla incelediği bilim fuarındaki öğrenciler, görme engelliler için sensörlü ayakkabı, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, akıllı periyodik cetvel, akıllı şapka ve cep telefonu kullanımı için uyarı yazılımı gibi 24 tane Tubitak projelerini sergiledi.

Öğrencilerin sunumlarını dinleyerek projelerin hedefini, amacı ve faydaları hakkında bilgi alan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Öğrencilerimiz bu tür projelerle teorik olan bilgiyi pratik ortamda görme ve uygulama imkanına kavuşuyor. Buradaki amaç çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek ve onların tespit ettikleri sorunların çözümü noktasında bir takım teknolojik imkanlardan faydalanarak o sorunu kolay bir şekilde halledilebilir düzeye getirmektir. Bu tür fuarların amacı, çocuklarımızın fark oluşturan yönlerini ortaya çıkarmak, topluma katkı sunabilecek üretim alanlarını açmaktır. Bu çalışmalar bizim gelecek adına daha fazla umutla bakmamızı sağlıyor. Çocuklarımız için daha iyi bir geleceğin tasavvur edilebilir olduğunu gösteriyor. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.