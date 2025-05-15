Kahta Gelincik Anaokulu'nda Çilek Hasadı Etkinliği - Son Dakika
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Kahta Gelincik Anaokulu'nda Çilek Hasadı Etkinliği

Kahta Gelincik Anaokulu\'nda Çilek Hasadı Etkinliği

Adıyaman'ın Kahta Gelincik Anaokulu öğrencileri, 'Toprağa sevgi, bahçeye çilek' projesi kapsamında organik yöntemlerle çilek hasadı yaptı. Proje, çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

15.05.2025 17:35  Güncelleme: 17:38
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Adıyaman'ın Kahta Gelincik Anaokulu öğrencileri çilek hasadında bir araya geldi.

Kahta Gelincik Anaokulu öğrencileri, "Toprağa sevgi, bahçeye çilek" projesi kapsamında, hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadan tamamen organik yöntemlerle yetiştirdikleri çilekleri hasat etti. Çocuklara doğa sevgisi, çevre bilinci ve üretimin değerini kazandırmayı amaçlayan bu anlamlı etkinlik, çevre dostu bir üretim modeliyle geleceğe umut aşıladı.

Projenin yalnızca bir tarım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda çocuklara doğa sevgisini, çevre bilincini ve üretmenin değerini kazandırmayı hedeflediğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, "Bu projede çocuklarımız sadece çilek yetiştirmiyor; aynı zamanda geri dönüştürülebilir malzemelerden faydalanarak organik bir üretim yapıyor, doğaya saygılı bireyler olarak yetişiyorlar. Çocuklarımıza çevresel sürdürülebilirliğin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu erken yaşta kazandırmak istiyoruz. Minik öğrencilerimiz hem toprakla tanıştı hem de çevreye duyarlı bir üretim sürecine katıldı. Bu projeyi pilot olarak bu okulumuzda hayata geçirdik. Ancak burada kalmayacağız. Süreç içerisinde ilçemizdeki tüm okullarımızda da benzer uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler, büyük bir heyecanla kendi diktikleri çilekleri toplarken, etkinliğe katılan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve protokol üyeleri de bu sevince ortak oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta Gelincik Anaokulu'nda Çilek Hasadı Etkinliği - Son Dakika

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