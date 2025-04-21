Kahveci Dağı Konaklamalı Orman Parkı Hafta Sonu Yoğun İlgi Gördü

Nevşehir'in yeni sosyal yaşam alanı Kahveci Dağı Konaklamalı Orman Parkı hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı.

İçerisinde kafe ve restoran, çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yolları, bungalov evler, barbekü alanları, Kayaşehir manzaralı seyir terası ve gözlem kulesinin bulunduğu park hafta sonunu fırsat bilen misafirlerle doldu taştı. Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve doğayla içi içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların sosyal yaşam alanı Kahveci Dağı Konaklamalı Orman Parkı oldu. Ziyaretçilerine eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını yüksek rakımla birlikte kaliteli zaman geçirme imkanı sunan park, hafta sonu binlerce kişiyi ağırladı. Yaşam alanları ve sosyal donatılarla kaliteli bir boyut sunan Kahveci Dağı Türkiye'nin dört bir yanından ve Nevşehir genelinden gelen binlerce misafiri bu alanda buluşturdu. Yeşili, doğası, benzersiz tabiatı, içerisinde yer alan sosyal donatılarıyla doğaseverlerin uğrak noktası olan park yaz sezonunda en çok tercih edilen turistik mekanlardan birisi olamaya aday gösteriliyor.

Geniş park alanı, piknik yerleri, bisiklet yolu, seyit terası ve gözlem kulesi alanı olan Kahveci Dağı'nın bu yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor. - NEVŞEHİR