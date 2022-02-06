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Kahveciler Odası'nda Anbarlı, güven tazeledi - Son Dakika

Kahveciler Odası'nda Anbarlı, güven tazeledi

06.02.2022 20:55
Kahveciler Odası'nda Anbarlı, güven tazeledi

Aydın Kahveciler Esnaf Odası'nda genel kurul heyecanı yaşandı, kurulda tek adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Uğur Anbarlı, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın Kahveciler Esnaf Odası'nda genel kurul heyecanı yaşandı, kurulda tek adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Uğur Anbarlı, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın genelinde çok sayıda üyesi bulunan Aydın Kahveciler Esnaf Odası'nda genel kurul heyecanı yaşandı. Özellikle pandemi sürecinde kahvecilerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapılan genel kurulda, dernek başkanı ve yönetim kurulları da şekillendi. Tek adaylı gidilen seçimlerde bir dönemdir başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Uğur Anbarlı, başkanlığa aday gösterildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda, faaliyet raporunun okunmasının ardından divan kurulu belirlendi. Divan kurulu tarafından üyelere sunulan yeni liste oy birliği ile kabul edilirken, yapılan seçimlerde mevcut başkan Uğur Anbarlı, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kurulda kısa bir konuşma yapan Başkan Anbarlı, kendisine ve ekip arkadaşlarına güvenerek oy veren tüm esnaflara teşekkür etti.

Güven tazeleyen Uğur Anbarlı'nın yeni yönetimi ise Hüseyin Akgül, Mehmet Şükrü Eviz, Fatih Ünlü, Levent Şen, Gökhan Koğa ve Bülent İnce isimlerinden oluştu. - AYDIN

Kahveciler Odası'nda Anbarlı, güven tazeledi
Kahveciler Odası'nda Anbarlı, güven tazeledi

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Esnaf Odası, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahveciler Odası'nda Anbarlı, güven tazeledi - Son Dakika


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