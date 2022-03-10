Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik - Son Dakika

Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası seçimlerinde taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası seçimleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın da aday olduğu seçimlerde Köksal aldığı 187 oyla yeniden başkan seçildi. Rakiplerinden Adem Ertuğ 154, Sedat Karabulut ise 106 oy aldı. Oyların sayılmasının ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik polisin müdahalesi ile büyümeden yerini sükunete bıraktı. - SİVAS