Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Başladı

(EDİRNE) - Edirne'de baharın gelişi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, dev ateşin yakılmasıyla Sarayiçi'nde başladı. Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar müzik eşliğinde dans etti.

Şenlikler, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şarkıcı Kobra Murat, Çeribaşı Fikri Ocak ve vatandaşların katılımıyla ve kortej yürüyüşüyle devam etti. Protokol üyelerinin dev ateşi yakmasıyla sabaha kadar sürecek eğlence start aldı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şenlik alanında konuşma gerçekleştirdi.

Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Roman vatandaşlarımız asırlardır yaşattığı Kakava, bu ateşin etrafından toplanmaktan çok daha fazlasıdır. Bir halkın hafızası, bir toplum neşesi bir medeniyetin şarkısıdır Kakava. Her ritim geçmişin yankısı, her dans özgürlüğün sesi gibidir ve o ateş, yalnızca ısıtmaz, birlikteliyi, kardeşliği, bahar gibi yeniden doğuşu simgeler."

"Sizlerle mutluluk duyuyorum"

Akın ise şunları söyledi:

"Kutladığımız bayram bolluğun, bereketin, dostluğun, birlikteliğin, dayanışmanın bayramı aynı zamanda. Ne mutlu ki bu alanda bulunan herkes iyi niyetleriyle, bir arada bulunmak için burada. Ben de bu kalabalıkla, sizlerle mutluluk duyuyorum. Burada yaktığımız ateşle tüm Türkiye'ye bereketi huzuru, adaleti, barışı dileyeceğiz, hep beraber."