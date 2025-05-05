Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Başladı

Edirne'de baharın gelişi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, dev ateşin yakılmasıyla başladı. Protokol konuşmaları ve müzik eşliğinde danslarla kutlanan şenlikler, vatandaşların katılımıyla devam etti. Edirne Valisi Yunus Sezer, Kakava'nın birlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurguladı.

05.05.2025 18:35  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'de baharın gelişi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, dev ateşin yakılmasıyla Sarayiçi'nde başladı. Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar müzik eşliğinde dans etti.

Şenlikler, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şarkıcı Kobra Murat, Çeribaşı Fikri Ocak ve vatandaşların katılımıyla ve kortej yürüyüşüyle devam etti. Protokol üyelerinin dev ateşi yakmasıyla sabaha kadar sürecek eğlence start aldı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şenlik alanında konuşma gerçekleştirdi.

Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Roman vatandaşlarımız asırlardır yaşattığı Kakava, bu ateşin etrafından toplanmaktan çok daha fazlasıdır. Bir halkın hafızası, bir toplum neşesi bir medeniyetin şarkısıdır Kakava. Her ritim geçmişin yankısı, her dans özgürlüğün sesi gibidir ve o ateş, yalnızca ısıtmaz, birlikteliyi, kardeşliği, bahar gibi yeniden doğuşu simgeler."

"Sizlerle mutluluk duyuyorum"

Akın ise şunları söyledi:

"Kutladığımız bayram bolluğun, bereketin, dostluğun, birlikteliğin, dayanışmanın bayramı aynı zamanda. Ne mutlu ki bu alanda bulunan herkes iyi niyetleriyle, bir arada bulunmak için burada. Ben de bu kalabalıkla, sizlerle mutluluk duyuyorum. Burada yaktığımız ateşle tüm Türkiye'ye bereketi huzuru, adaleti, barışı dileyeceğiz, hep beraber."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yunus Sezer, Hıdırellez, Edirne, Kültür, Yerel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:12:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.