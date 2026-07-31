Kalaycılığın Son Temsilcisi: Serkan Özçelik - Son Dakika
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Kalaycılığın Son Temsilcisi: Serkan Özçelik

Kalaycılığın Son Temsilcisi: Serkan Özçelik
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Serkan Özçelik, Fatsa'da 26 yıldır kalaycılığı sürdürüyor, ata mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Serkan Özçelik ata mesleği kalaycılığı yaklaşık 26 yıldır sürdürüyor.

Kalaycı ustası Serkan Özçelik, Fatsa'daki küçük dükkanında hem bakırcılık hem de kalaycılık yapıyor. Özçelik ata mesleğini tüm zorluklarına rağmen ayakta tutmaya çalışıyor.

"Kalaycılık emek, sabır ve alın teri ister"

Kalaycılığın dışarıdan bakıldığında basit gibi görünse de son derece zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Serkan Özçelik, bu mesleğin büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini vurguluyor. Saatlerce yanan ateşin önünde durularak bakır kapların temizlendiğini, parlatıldığını ve kalaylandığını anlatan Özçelik, "Bu iş kolay değildir. Ateşin karşısında uzun süre çalışmak hem bedeni hem de zihni yorar. Ama ortaya çıkan sonuç, verilen emeğe değer" dedi.

Çocukluk yıllarında babasının yanında çırak olarak mesleğe adım attığını söyleyen Özçelik, yaklaşık 26 yıldır kalaycılık yaptığını belirtiyor. Özçelik, "Çocuk yaşlarda izlemekten keyif aldığımız bu meslek, maalesef teknolojiye yenik düştü. Eskiden her mahallede bir kalaycı vardı, şimdi ise sayılı kaldık. Buna rağmen bu mesleğin tamamen yok olmaması için direniyorum" ifadelerini kullandı.

Ata yadigarı bir meslek

Kalaycılığın sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu ifade eden Özçelik, Fatsa'da bu mesleğin son temsilcilerinden biri olmanın sorumluluğunu taşıdığını söylüyor. "Babamdan öğrendiğim bu mesleği sürdürmek benim için bir görev. Hem ekmeğimi kazanıyorum hem de geçmişten gelen bir sanatı yaşatmaya çalışıyorum" diyen Özçelik, çırak yetişmemesinin ise en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtiyor.

Bakır kapta pişen yemeğin lezzeti bambaşka

Bakır kapların Türk mutfağıyla özdeşleştiğini hatırlatan Serkan Özçelik, bu kaplarda pişen yemeklerin lezzetinin farklı olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalaycılığın Son Temsilcisi: Serkan Özçelik - Son Dakika

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