Kalaycılığın Son Ustası Çırak Bulamıyor

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Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğinin son ustası Hakkı Demirkalp, mesleğin sona ermesine tanıklık ettiğini söyleyerek çırak bulamadığını belirtti.

Ahi Evran-ı Veli'nin 32 meslek grubundan biri olan kalaycılığın son temsilcisi olan Demirkalp, kendisinden sonra mesleğini sürdürecek çırak bulamıyor. Zanaatkarlar Çarşısında 20 metrekare dükkanda mesleğini sürdüren Demirkalp, son kalaycı ustasınınsa Kırşehir'de kendisi olduğunu söyledi. Mesleğinin sadece Kırşehir'de değil ülke genelinde son bulmaya başladığını dile getiren Demirkalp, "Elimizdeki imkanları kullanarak mesleğimizi yüzyıl öteye atmak istiyoruz. Dedemizden öğrendiğimiz ve ailemizi geçindirdiğimiz mesleğimizdi" dedi.

İnsanların cam ve porselen ürünlere dönüş yaptığını aktaran Demirkalp, "Bakırın değeri her geçen gün kaybolmaya başladı. İnsanlar kalaylanmış bir kap üzerinde istedikleri yemekleri yiyebilirler fakat kalaylanmamış kaplar zehirlenme etkisi oluşturabilir. Bu nedenle kalaycılık önemli. Çırak bulamıyoruz. Ben mesleğimi dedemden öğrendim ve 20 yıldan fazla kalaycılık yaptım. Mesleğimiz yüzyıl öteye taşınmasını da istemekteyim. İnsanlar, zanaatı para getirisi düşünerek yapmak istemiyor "ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR