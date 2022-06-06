Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: "Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz" - Son Dakika
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Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: "Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz"

06.06.2022 17:59

Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: "Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz"GAZİANTEP Kardiyoloji ünitesi hizmet vermeye başlayan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde başarılı operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: "Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz"

GAZİANTEP Kardiyoloji ünitesi hizmet vermeye başlayan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde başarılı operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Kardiyoloji alanında ileri düzey her işlemi yapmayı hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, hastalara çok yakınlarında olan bir hastanede her türlü kalp hizmetini vermeye başladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Başarılı çalışmaları ve tecrübeli doktor kadrosuyla öne çıkan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, sağlık alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Hastane bünyesinde Kardiyoloji Ünitesini kuran ANKA Hastanesi'nde Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonlar başarılı şekilde sonuçlandırılıyor. Kardiyoloji alanında üst düzey her işlemi yapabilmeyi amaçladıklarını aktaran Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, çalışmalara ilişkin bilgi vererek, yoğun kalp hastalığının yaşandığı bu bölgede ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede kardiyoloji hizmeti verdiklerini anlattı.

"Kardiyoloji alanında üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz"

Operasyonların hız kesmeden sürdüğü ANKA Hastanesi'nde Dr. Fehmi Kaçmaz, hastanede kardiyoloji alanında çok yeni ve iyi bir sistem kurulduğunu söyledi. Hem kardiyoloji hem de kardiyosel cerrahi alanında iyi bir kliniğe sahip olma yolunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Kaçmaz, "Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. Ardı ardında başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Bugün 53 yaşındaki hastamız yakın zamanda ani kalp ölümü dediğimiz ani kalp durmasına yaşamış. Kalp masajıyla hayata döndürülmüş. 3 gün boyunca entübe olarak yoğun bakımda takip edilmiş. Bu hastaya aynı zamanda kalp pili planlanmıştı. Şu an anjiyosunu yaptık. Yarın da kalp pilini takacağız. Bu kliniği kurmamızdaki amaç sadece anjiyo ünitesi açmak değil. Burada kardiyoloji alanında üst düzey her işlemi yapabilmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hastalara her türlü kalp hizmetini vereceğiz"

Hedeflerine doğru ve emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekleyen Kaçmaz, "Kardiyoloji alanında akla ne geliyorsa, kalp pili uygulamaları, ritim bozuklukları tedavisi, beyine giden damarlara stent takma işlemleri, kol bacak damarlarına balon stent takma, yapısal kalp hastalığı tedavisi, kalp deliklerinin ameliyatsız bir şekilde kapatılması tedavisini bu klinikte yapıyor olacağız. Bölge kalp hastalığının çok yoğun yaşandığı bir bölge. Beslenme ve yaşam tarzı ile sigara kullanım oranının çok yoğun olması bölgede kalp hastalıklarını arttırıyor. Maalesef bölgede aktif sportif bir yaşam yok. Bunların hepsi kalp hastalığının oluşumuna neden oluyor. Bu bölgede çok yoğun kalp hastası var. Hastalara çok yakınlarında olan bir hastanede her türlü kalp hizmetini vereceğiz. Şu an dünyada güncel literatürde kardiyoloji alanında ne yapılıyorsa onu yapmayı hedefliyoruz. Bunu yapabilecek konumdayız" diye konuştu.

Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz
Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz
Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz
Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalbinizi ANKA ile koruyun... Prof. Dr. Kaçmaz: 'Üst düzey her işlemi yapmayı hedefliyoruz' - Son Dakika

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