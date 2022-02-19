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Kaldırımda bırakılan bu araç sahipsiz kaldı - Son Dakika

Kaldırımda bırakılan bu araç sahipsiz kaldı

19.02.2022 11:23
Kaldırımda bırakılan bu araç sahipsiz kaldı

Eskişehir'de sahibi belli olmayan bir seyyar tatlı arabası, yaklaşık 2 aydır atıl vaziyette kaldırılmayı bekliyor.

Eskişehir'de sahibi belli olmayan bir seyyar tatlı arabası, yaklaşık 2 aydır atıl vaziyette kaldırılmayı bekliyor.

Eskibağlar Mahallesi Talat Paşa Sokak'ta kenara çekilmiş halde bulunan seyyar tatlı arabası, uzun zamandır aynı şekilde duruyor. Zaman içerisinde tekerlekleri patlayan ve bilinmeyen kişilerce camları kırılarak içerisindeki tatlıları çalınan arabanın sahibi ise günlerdir ortaya çıkmadı. İçine atılan çöplerle birlikte kötü bir görüntü oluşturan arabanın ne zaman kaldırılacağı merak konusu oldu.

İçindeki bayat tatlılar dahi yağmalandı

Çevrede bulunan esnaf, arabanın yaklaşık 2 ay önce gece saatlerinde sokağa bırakıldığını, o günden beri kimsenin almak için gelmediğini kaydetti. Seyyar arabanın bir gece camlarının kırıldığını ve daha sonrasında da günlerce içerisinde bekleyen bayat tatlıların dahi çalındığını anlatan esnaf, zamanla üzerinde daha fazla çöp biriken bu aracın sahibini tanımadıklarını belirtti. Aracı kaldırmaları için herhangi bir kuruma başvurmadıklarını belirten esnaf, bir gün sahibinin gelip alacağını düşündüklerinden böyle bir şeye girişmediklerini aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaldırımda bırakılan bu araç sahipsiz kaldı
Kaldırımda bırakılan bu araç sahipsiz kaldı
Kaldırımda bırakılan bu araç sahipsiz kaldı
Kaldırımda bırakılan bu araç sahipsiz kaldı

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Eskişehir, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaldırımda bırakılan bu araç sahipsiz kaldı - Son Dakika


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